Stasera in tv 15 luglio, su Rai 3 torna Chi l'ha visto? I casi di Mauro Romano, Pietro Conversano e Mauro Pamiro | Video

Stasera in tv alle 21.20 Chi l'ha visto?. Su Rai 3 appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa delle persone scomparse. La trasmissione farà il punto sugli ultimi casi sollevati, in particolare quello di Mauro Romano, il bimbo che svan' nel nulla a Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, quando aveva 6 anni. La notizia che forse è stato rapito per essere venduto a chi voleva adottare un bambino. viene approfondita ulteriormente alla presenza dei genitori e del loro avvocato.

Nel corso della puntata si parlerà anche di Mauro Pamiro, insegnante di informatica e musica trovato morto a Crema in un cantiere. La moglie è indagata. Approfondimento anche sul caso di Pietro Conversano e su tante altre storie.