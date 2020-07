Stasera in tv 15 luglio, su Rai 2 torna Ncis, unità anticrimine. La trama dell'episodio

15 luglio 2020 a

Ncis, l'unità anticrimine, torna protagonista stasera in tv 15 luglio su Rai 2. E' in programmazione, infatti, l'episodio numero 13 della sedicesima stagione della fortunatissima e amata serie tv. La trama della puntata: in un magazzino viene ritrovata una bambina. La piccola era stata presa da due uomini e tenuta prigioniera insieme alla madre in un seminterrato. La donna risulta essere una recluta della Marina che tutti credevano essere morta da dieci anni: una storia che nasconde più di una sorpresa. La serie racconta il lavoro dell'Unità investigativa del dipartimento che si occupa di crimini che coinvolgono membri del corpo della Marina Militare degli Stati Uniti.