Stasera in tv 15 luglio, in seconda serata su Rai 1 Superquark Natura: il documentario sul pianeta d'acqua

Piero Angela raddoppia stasera in tv, 15 luglio. Non solo l'appuntamento con Superquark in prima serata su Rai 1, ma anche quello in seconda serata, sempre sulla rete ammiraglia della televisione di Stato. Si apre "Superquark Natura". A partire dalle ore 23.50, approfondimento sullo sterminato pianeta d'acqua del nostro complesso mondo. Superquark Natura manda in onda l'episodio completo della bella serie della BBC, Blu Planet. Per gli appassionati di natura si tratta di una trasmissione assolutamente da non perdere che approfondisce il complesso sistema degli oceani. Il documentario completa la serata Rai 1 interamente dedicata ai temi della natura, della scienza, della ricerca.