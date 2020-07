Stasera in tv 15 luglio, su Rai 1 torna Piero Angela: la puntata di Superquark

15 luglio 2020 a

Stasera in tv, 15 luglio, su Rai 1 torna Superquark. Piero Angela di nuovo protagonista con lo storico programma che si occupa di scienza, natura, storia e tecnologia e che va in onda in prima serata a partire dalle 21.25. La puntata si annuncia più ricca che mai di argomenti e approfondimenti. Dalle caratteristiche dell'Antartide alla Valdorica, dove viene approfondita la scoperta dello scheletro fossile della balenottera del pliocene, scoperto qualche anno fa. Ma si parlerà anche di nuove droghe: ogni anno ne compaiono sul mercato oltre 50. E ancora: come rinunciare ai combustibili fossili, come si studiano i virus, quali sono i segreti dei motori a razzo e della missione spaziale Hera. E poi scienza e cucina, la storia del dottor Guillotin e altri servizi che non mancheranno di appassionare gli affezionati spettatori di Piero Angela.