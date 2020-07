Samanta Togni prigioniera a Dubai del caldo: temperature a 40°

15 luglio 2020 a

Non poter andare in piscina per il troppo caldo. Accade a Samanta Togni, già regina di Ballando con le Stelle, in vacanza a Dubai dove il marito Mario Russo è impegnato per lavoro. Samanta deve fare i conti con le alte temperature e a volte preferisce restare in casa, con l'aria condizionata accesa, piuttosto che "avventurarsi" all'esterno, anche soltanto per un bagno in piscina che di fatto non si rivela rinfrescante.

Dopo aver saltato il tuffo martedì 14 luglio, oggi 15 Samanta annuncia un nuovo tentativo. E lo fa alla sua maniera: video su Instagram e battute. Stavolta sui panni stesi.