UnoMattina Estate, i complimenti a Barbara Capponi: "Sei in forma già alle 7.10. Io ho la sindrome del cuscino"

15 luglio 2020

UnoMattina Estate 2020. "Sono le 7.10 e tu sei già un fiore. Barbara mi spieghi come fai?". Inizia ancora una volta con i complimenti di Alessandro Baracchini a Barbara Capponi la puntata di mercoledì 15 luglio. La giornalista sorride compiaciuta, ma la risposta è sempre la stessa, già data in altri momenti della trasmissione che apre il palinsesto di Rai 1: "Alessandro, il segreto è la colazione. La colazione energetica".

E lui: "Anche io la faccio, ma sembra che ho ancora la sindrome del cuscino sulla faccia". Barbara: "Non è vero, ti trovo in grande forma e siamo pronti per cominciare".