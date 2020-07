Stasera in tv 14 luglio, su Rete 4 Renato Pozzetto in seconda serata: la trama del film Non più di uno

14 luglio 2020 a

a

a

Renato Pozzetto protagonista stasera in tv, 14 luglio, della seconda serata di Rete 4 con il film Non più di uno, dalle ore 23.27. Si tratta di una commedia del 1989, ovviamente realizzata in Italia. La regia è di Berto Pelosso. Nel cast oltre a Pozzetto, Maddalena Crippa, Giulia Fossà, Giorgio Del Bene. E' la storia di Piero, un 45enne separato e padre di due figli grandi. Vive con Roberta che è più giovane di lui e la ragazza rimane incinta. La reazione di Piero non è delle migliori e ovviamente ne provoca molte altre, innescando litigi. Roberta perde il bambino e tutto si complica ulteriormente.