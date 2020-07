Stasera in tv 14 luglio, su Canale 20 Mediaset il film Sopravvissuti: trama e cast

14 luglio 2020 a

Stasera in tv, 14 luglio, in seconda serata su Canale 20 Mediaset, è in progrmma alle ore 23.36 il film Sopravvissuti. Si tratta di una pellicola thriller di fantascienza per la regia di Craig Zobel realizzata tra Stati Uniti, Svizzera e Islanda nel 2015. Nel cast Margot Robbie, Chris Pine, Chiwetel Ejiofor. La trama: il film è ambientata nel futuro. La popolazione mondiale è stata decimata da un cataclisma e uno degli scienziati sopravvissuti, Loomis, incontra Ann che si è rifugiata in un'area sicura in campagna. I due inevitabilmente si avvicineranno, ma a complicare le loro esistenze arriverà un altro sopravvissuto.