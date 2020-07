Stasera in tv 14 luglio, su Italia 1 torna Chicago P.D. La trama

14 luglio 2020 a

Stasera in tv, 14 luglio, su Italia 1 in seconda serata torna Chicago P.D. a partire dalle ore 22.05. Si tratta del settimo episodio della sesta stagione. Stavolta Atwater in incognito indaga in una moschea. Indagini innescate dalle segnalazioni sulla possibile presenza di bombe. Chicago P.D. è una serie statunitense creata da Dick Wolf, Michael Brandt e Matt Olmstead per la Nbc, poi trsmessa anche in Itallia. Racconta il lavoro del dipartimento di Chicago della poliza, sia degli agenti di pattuglia che di quelli dell'intelligence. Una vita non facile per chi deve combattere il crimine in una città particolarmente complessa e difficile da gestire.