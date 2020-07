Stasera in tv 14 luglio, Professione assassino: la trama del film su Rai 4

14 luglio 2020 a

Professione assassino è il titolo del film in programma in seconda serata stasera in tv, 14 luglio, su Rai 4. Si tratta di una pellicola d'azione, realizzata nel 2011 negli Stati Uniti. La regia è di Simon West. Del cast fanno parte Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland, Jeff Chase, Mini Anden, James Logan, Eddie J. Fernandez, Joshua Bridgewater, John McConnell. La trama: Arthur Bishop è un killer capace e spietato. Lavora agli ordini di una banda. Dopo l'omicidio dell'amico e mentore Harry, promette a se stesso di occuparsi della formazione del figlio Steve. Una promessa non facile da mantenere.