Codice, la vita è digitale: stasera 14 luglio in seconda serata su Rai 1 il programma condotto da Barbara Carfagna

"Codice, la vita è digitale. Padroni del nostro corpo?". Torna stasera in tv, 14 luglio, in seconda serata, il programma condotto da Barbara Carfagna in onda su Rai 1 a partire dalle ore 23.50. E' possibile prevedere l'insorgenza di una malattia? L'analisi del Dna dà modo di leggere nel libro della vita di ognuno di noi e le tecnologie digitali permettono di condividere e usare questi dati in modo estremamente efficiente. Le applicazioni sono innumerevoli, dalla ricerca alla formulazione di nuovi farmaci, che si fanno sempre più mirati e sempre più personalizzati. Sono i temi su cui sarà incentrata la trasmissione di questa sera. La regia è di Luca Romani.