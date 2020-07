Oggi in tv, 14 luglio, in seconda serata su Rai Movie il film "Tutti i soldi del mondo" di Ridley Scott

14 luglio 2020 a

a

a

Oggi in tv, 14 luglio, in seconda serata su Rai Movie va in onda il film "Tutti i soldi del mondo" (ore 23,10). Thriller americano del 2017, la regia è di Ridley Scott, nel cast ci sono Michelle Williams, Christopher Plummer e Mark Wahlberg.

Oggi in tv, 14 luglio, seconda serata su La7 con il film "Quasi famosi"

La trama: luglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.