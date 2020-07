Sassuolo-Juventus: orario, dove vederla e la probabile formazione di Sarri

14 luglio 2020 a

La sfida tra Sassuolo e Juventus è una delle sette partite della giornata che saranno trasmesse su Sky. Fischio d'inizio alle ore 21,45, gli abbonati dovranno posizionarsi sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

La probabile formazione della Juventus: Sarri potrebbe cambiare qualcosa con il Sassuolo, causa qualche acciacco. Riflettori puntati su De Ligt, che in caso di forfait potrebbe dare spazio Rugani accanto a Bonucci. A centrocampo dovrebbe rientrare Pjanic, mentre in avanti Douglas Costa potrebbe avere una chance dal primo minuto, al fianco di Dybala e Cristiano Ronaldo. Confermato Rabiot in mediana, insieme all'insostituibile Bentancur, mentre Cuadrado e Danilo saranno i due terzini che completeranno la difesa davanti a Szczesny.