Oggi in tv, 14 luglio, seconda serata su La7 con il film "Quasi famosi"

14 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 luglio, in seconda serata su La7 va in onda il film "Quasi famosi" (ore 23.15). Commedia americana del 2000, la regia è di Cameron Crowe, nel cast ci sono Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson, Frances McDormand e Fairuza Balk.

La trama: un timido adolescente con il sogno di diventare un giornalista musicale incontra un cinico giornalista che gli affida il compito di recensire un'esibizione dei Black Sabbath. Peccato pero che il giovane non abbia ne i biglietti ne le credenziali per assistere allo show.