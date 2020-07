The Resident, tutto sul protagonista: il dottor Conrad Hawkins

14 luglio 2020 a

Uno dei medical drama che più piace al pubblico della tv è The Resident, che torna questa estate – a partire da martedì 14 luglio 2020 – in prima serata su Rai1 con la seconda stagione. Il capitolo numero 2 ci riporterà all’interno delle vite travagliate dello staff del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, un ospedale dove medici e infermieri sono costretti a relazionarsi con l’etica, la coscienza e i propri limiti.

Rai 1, The Resident 2. Ecco lo spot della seconda stagione. Primi tre episodi martedì 14

Il protagonista è il dottor Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry (Una mamma per amica) e doppiato da Andrea Mete. Internista all'ultimo anno al Chastain Park Memorial Hospital. Mal sopportato da Bell per via dei suoi metodi, il dottor Hawkins mette i pazienti davanti a tutto, compresi i guadagni dell’ospedale stesso. Ha una storia pregressa con l’infermiera Nic. Il suo passato è molto travagliato e anche per questo si dedica intensamente al suo lavoro