Ilary Blasi, la foto in costume in barca che infiamma Instagram: valanga di like e commenti per sexy lady Totti

14 luglio 2020 a

Ilary Blasi da favola. Continua a incantare i fan con scatti sexy sull'account Instagram. Lady Totti si conferma campionessa di stile e bellezza anche al mare, nei momenti di relax lontana dagli impegni di lavoro.

In questi giorni si trova in vacanza su un’imbarcazione e con i suoi scatti postati sul social, scatena i suoi follower. Nel corso delle ultime serate ha sfoggiato dei look davvero inediti con dei capi di abbigliamento eleganti e che fanno tendenza e soprattutto esaltano il suo fisico, davvero invidiabile. Lo scatto in barca, in un panorama da favola, mette in evidenza le sue lunghe gambe e il suo charme.