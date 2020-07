Stasera in tv, 14 luglio, su Rete4 c'è Renato Pozzetto ne "Il ragazzo di campagna"

14 luglio 2020 a

Stasera in tv, 14 luglio, su Rete4 va in onda "Il ragazzo di campagna". Pellicola italiana del 1984, regia di Castellano e Pipolo, nel cast ci sono Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi e Donna Osterbuhr.

La trama: Artemio abita al paese: quattro case sperdute nella campagna dove non succede mai niente e l'unico spettacolo e' il passaggio del treno. Artemio vuole andarsene e si decide al grande passo quando gli viene proposto come prospettiva il matrimonio con la desolante Maria Rosa. Ma nella tentacolare metropoli al nostro eroe ne succedono di tutti i colori, sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro che sul piano delle esperienze sentimentali.