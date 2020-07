14 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 luglio, su Canale5 va in onda "All Together Now - La super sfida". Un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti ed esperti di musica guidati da J-Ax. Ogni concorrente canta per novanta secondi un brano. Dopo trenta secondi di esecuzione, i giudici che lo vogliono votare devono alzarsi e cantare con lui. Il punteggio equivale al numero di giudici che si sono alzati entro un minuto. Il vincitore si aggiudichera' un montepremi di 50.000 euro. Alla conduzione del programma anche Michelle Hunziker.