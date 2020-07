Stasera in tv martedì 14 luglio 2020, programmi e film: The resident su Rai1 e All together now su Canale 5

14 luglio 2020 a

Stasera in tv importante offerta dei vari canali, in prima serata. Programmi e film: c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco una miniguida per capire cosa vedere. The Resident" va in onda su su Rai Uno e "All Together Now-La supersfida" su Canale 5. "Il ragazzo di campagna" è il film che viene proposto su Rete 4 e "Viva l'Italia" su Rai Movie.

Rai Uno 21:25 – The Resident (Serie tv)

Rai Due 21:45 – Squadra Speciale Cobra 11 (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – #cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 -Viva l'Italia (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Il ragazzo di campagna (Film commedia)

Canale 5 21:20 – All together now-La supersfida (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – Chicago PD (Serie Tv)

La5 21:10 – Oggi sposi, niente sesso (Film commedia)

La7 20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

TV8 21:25 – La Tata dei desideri (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Fury (Film d'azione)

Aprile 1945. Mentre gli alleati sferrano l’attacco decisivo in Europa, il sergente dell’esercito americano Don Collier, chiamato Wardaddy, guida un’unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman, fino al cuore della Germania.