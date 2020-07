Stasera in tv, 14 luglio, su Rai1 parte la seconda stagione di The Resident

14 luglio 2020 a

Stasera in tv, 14 luglio, su Rai1 va in onda il primo episodio della seconda stagione di "The Resident", la serie televisiva statunitense creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Seth. L'appuntamento è per le ore 21,25. Negli Stati Uniti questa serie tv ha iniziato ad andare in onda a gennaio 2018. La seconda stagione, in onda da oggi, in Italia è una prima visione.

Rai 1, The Resident 2. Ecco lo spot della seconda stagione. Primi tre episodi martedì 14

La trama: causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettri ca. Mina e Austin sono costretti in condizioni d'emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura...