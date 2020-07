Elettra Lamborghini, uccelli e serpenti: il sexy video ufficiale de La Isla con Giusy Ferreri

Musica

14 luglio 2020

Elettra Lamborghini torna con il video ufficiale de La Isla insieme a Giusy Ferreri. Il pezzo che è destinato a diventare una delle colonne sonore dell'estate del 2020, è stato lanciato su Youtube, annunciato dalla Twerking Queen sul proprio profilo Instagram.

Elettra è esagerata nel video e per la gioia dei suoi numerosi fan appare in una location che esalta la natura e la capacità di ballare, in maniera sexy, della bella ereditiera che ha stregato il festival di Sanremo con Musica e il resto scompare. Pappagalli e serpenti, La Isla insieme all'amica e collega Giusy Ferreri è davvero tutto da vedere.