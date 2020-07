Georgina bollente, così l'ex commessa ha conquistato il cuore di Ronaldo. Chi è la modella argentina

14 luglio 2020 a

La prima volta che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è stato amore a prima vista per entrambi. La storia d'amore tra il calciatore portoghese e la sensuale modella è sbocciata quattro anni fa quando l'allora ventiduenne faceva la commessa in una boutique di Gucci, a Madrid in zona Milla de Oro, dove CR7 era solito fare shopping. Primo avvistamento "da coppia" a Disneyland Paris e da quel giorno la coppia è andata sotto la lente di ingrandimento dei media.

Poi un party esclusivo targato Dolce e Gabbana ha certificare il colpo di fulmine. "Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla". Con l'inizio della relazione Georgina ha deciso di puntare sulla carriera di modella e di archiviare la sua parentesi da commessa. I due sono andati a convivere e la bella argentina si è trasferita nella villa extra lusso di Ronaldo a La Finca, vicino Madrid, conquistando la diffidente madre del noto calciatore, Dolores, da sempre scettica nei confronti delle pretendenti al cuore di suo figlio. Cristiano e Georgina hanno messo su famiglia e nel 2017 è nata Alana Martina Dos Santos Aveiro (Cristiano aveva già altri tre figli). I due ormai sono affiatatissimi e da mesi si rincorrono voci di matrimonio. Intanto fanno numeri record su Instagram. E se CR7 vola con i suoi 230 milioni di followers, anche Georgina non è da meno (oltre 19 milioni). L'argentina, è nata a Buenos Aires, sui social recentemente ha fatto impazzire i followers con un twerking bollente.