Sabrina Salerno, estate esplosiva: a 52 anni è sempre super sexy

Sabrina Salerno non smette di stupire i suoi ammiratori. Un 2020 che l'ha vista tornare sulla breccia dopo la puntata in cui ha affiancato Carlo Conti alla conduzione di una serata del Festival di Sanremo. Così tutti gli italiani si sono ricordati della bella show girl che negli anni Ottanta faceva sognare un po' tutti con la sua prorompente bellezza e le canzoni diventate hit. Attrice, cantante e ora seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram è costantemente aggiornato con video e foto, una delle ultime - super sexy - ha mandato in visibilio i suoi followers (quasi 550mila). Muro di mattoni chiari come sfondo, costume grigio intero ma scollatissimo e, soprattutto, così stretto da far esplodere le sue generosissime forme. A 52 anni Sabrina Salerno è una delle regine dell'estate 2020.