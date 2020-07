È morto Grant Imahara, il conduttore di Discovery scomparso a 49 anni per aneurisma cerebrale

Lutto nella televisione

È morto all'età di 49 anni il conduttore televisivo Grant Imahara, noto soprattutto per la partecipazione al programma di Discovery Channel Mythbusters. Hollywood Reporter riporta che Grant sarebbe deceduto inaspettatamente a causa di un aneurisma cerebrale. Imahara era nato a Los Angeles da una famiglia di origini giapponesi.

MythBusters, in onda in Italia con il titolo MythBusters- Miti da sfatare, è un programma di divulgazione scientifica trasmesso da Discovery Channel e condotto da Adam Savage e Jamie Hyneman. Grant Imahara faceva parte del cast del programma insieme a Salvatore "Tory" Belleci e Kari Byron insieme ai quali componeva il Build Team, una speciale squadra che aveva il compito di sfidare i conduttori improvvisando test pensati per sfatare vari miti.