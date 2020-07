Gianluca Vacchi, la fumata dell'elicottero annuncia il sesso del neonato in arrivo

14 luglio 2020 a

a

a

Un elicottero ha fatto sapere a Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer, e alla compagna Sharon Fonseca il sesso del bimbo in arrivo. Un video, pubblicato poi su Instagram, ha documentato tutto: i due, insieme al cane, aspettano l'arrivo del velivolo che appena arrivato in prossimità della coppia disperde nell'aria un fumo di colore rosa: inequivocabile: i due avranno una bambina. E sono lacrime di commozione per la futura mamma e per il papà.