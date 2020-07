13 luglio 2020 a

a

a

Naya Rivera, la foto che sta commuovendo il mondo. Il cast di Glee (la serie televisiva di cui l'attrice era una delle protagoniste interpretando Santana Lopez) e i familiari, si tengono per mano sulla riva del Lago Piru, dove è stato trovato il corpo dell'attrice. Ormai viene dato per scontato che il cadavere rinvenuto dagli uomini delle forze dell'ordine è quello della 33enne, morta annegata. Naya era uscita in barca con il figlio per fare un bagno nel lago.

Naya Rivera, il corpo è suo: è morta. Indiscrezione prima della conferenza stampa

Il piccolo per fortuna è stato trovato sano e salvo. Le forze dell'ordine hanno convocato una conferenza stampa per le ore 14 locali.