Maria Elena Boschi, la ex fidanzata di Giulio Berruti e la love story: "Mi diceva che erano solo amici"

Parla l'ex fidanzata Giulio Berruti. L'attore è adesso legato a Maria Elena Boschi. L'ex fidanzata si chiama Francesca Kirchmair e spiega cosa è successo fra lei e Berruti.

Una storia d'amore durata oltre tre anni entrata in crisi nel lockdown che li ha allontanati fisicamente: lui in Italia, lei negli Stati Uniti. La coppia ha così deciso di prendersi una pausa di riflessione trasformatasi poi in un definitivo addio. "Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati - dice Francesca Kirchmair - eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York. Però è anche vero che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali.

"Per quello che riguarda Giulio e me: sì, sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po' strano per me e hanno sicuramente contribuito a far sì che le cose tra me e Giulio rimanesse strane". La Kirchmair ha specificato di voler rimanere ai margini di questo nuovo gossip dell'estate: "Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l'ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me".