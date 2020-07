Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio e il bikini al mare: effusioni e giochi in spiaggia | Le foto

13 luglio 2020 a

a

a

La fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba, reginetta dei settimanali di gossip. Non per la presunta crisi di coppia, che a quanto pare non c'è, ma per il fisico da urlo in spiaggia dove è stata paparazzata con Di Maio.

Virginia, con un bikini davvero invidiabile, è finita sulle pagine di Oggi insieme al suo Luigi. La copia è al mare a Palinuro, nel Cilento, Campania, dove i due erano stati avvistati anche lo scorso anno. Il ministro degli Esteri e Virginia si scambiano effusioni, giochi d'acqua e feeling con Virginia che appare in grande forma.

Guarda qui le foto di Virginia Saba in bikini