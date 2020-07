Stasera in tv 13 luglio, su Rai 4 torna la serie Jessica Jones: la trama della puntata

13 luglio 2020 a

a

a

Torna la serie televisiva Jessica Jones stasera in tv, 13 luglio, in seconda serata su Rai 4. Dalle ore 23.05 andrà in onda l'undicesimo episodio della prima stagione. Pillole blu è il titolo dell'episodio di questa sera. La trama: Kilgrave convince il giudice a rilasciare Hope, innocente, ma chiede a Jessica di consegnargli il padre che è ancora alla ricerca di un vaccino. Simpson, nel frattempo è sempre più instabile e pericoloso, travolto dalla furia omicida. Si incrina definitivamente il già complesso rapporto tra Hogarth e Pam. Una puntata, in definitiva, in cui non mancano di certo i colpi di scena e le sorprese.