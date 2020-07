Temptation Island 2020, edizione a settembre con Alessia Marcuzzi: il docu-reality raddoppia su Canale 5

13 luglio 2020 a

Temptation Island, sarà un 2020 al raddoppio per il docu-reality in onda su Canale 5. Andrà in onda da settembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset e sarà una versione condotta da Alessia Marcuzzi. A svelarlo, rivela Fanpage.it sono i listini Publitalia che anticipano l’offerta commerciale pensata dalla rete per la ripresa dei palinsesti autunnali.

Secondo quanto si apprende, sarà una edizione con coppie Vip e Nip. Lo dimostra la ripresa delle selezioni, con i promo annessi.

La produzione del reality ha fatto ripartire i casting e lo ha annunciato con una serie di post pubblicati attraverso i canali social del programma. Ai casting accedono coppie famose e non famose, come si legge sul post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma.