Stasera in tv 13 luglio, su La5 il film Non fidarti di nessuno. La trama

Non fidarti di nessuno. E' il titolo del film che è in programma questa sera in tv 13 luglio su La5 in seconda serata, a partire dalle ore 23. Si tratta di un thriller che è stato realizzato nel 2016 in Canada, con la regia di Curtis Crawford. Fanno parte del cast Nicole de Boer, Douglas Kidd, Peter Michael Dillon, Steve Baran, Scott Gibson. La trama della pellicola: il testimone chiave di una inchiesta sulla corruzione viene ucciso. Ed è a quel punto che Hallie, che ha smesso di lavorare come contabile forense, si rimette in gioco. Ovviamente non mancano i colpi di scena.