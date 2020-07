Stasera in tv, 13 luglio, su Cielo va in onda il film "La figlia della sciamana"

13 luglio 2020 a

Stasera in tv, 13 luglilo, su Cielo va in onda il film "La figlia della sciamana" (ore 21,15). Pellicola danese d'avventura, del 2015, la regia è di Kenneth Kainz, nel cast ci sono Rebecca Emilie Sattrup, Maria Bonnevie, Jakob Oftebro, SØren Malling, Allan Hyde, Laura Bro, Roland MØller, Peter Plaugborg, Stina Ekblad, Olaf Johannessen e Adam Ild Rohweder.

La trama: Dina ha involontariamente ereditato le capacita' soprannaturali della madre, che e' in grado di vedere dentro l'anima delle altre persone e di farle vergognare di loro stesse. Quando l'unico erede al trono e' ingiustamente accusato di aver assassinato orribilmente la famiglia, la madre di Dina con un falso pretesto viene attirata a Dunark per farlo confessare. Usando la sua abilita' per scopi sbagliati, la donna viene fatta prigioniera e a Dina tocchera' non solo scoprire la verita' sul delitto ma anche difendersi da una pericolosa lotta di potere che mettera' a rischio la sua stessa vita.