Stasera in tv 13 luglio, su Iris il film Videodrome: cast e trama

Si intitola Videodrome il film in programma stasera in tv, 13 luglio, in seconda serata a partire dalle ore 23.01 su Iris. Si tratta di un thriller horror del 1983, realizzato tra gli Stati Uniti e il Canada. La regia è di David Cronenberg e del cast fanno parte James Woods, Sonja Smits, Debbie Harry. La trama: misteriose e sadiche trasmissioni hanno su un programmatore un tremendo potere allucinatorio: lo trasformano in una macchina assassina. Potere che le trasmissioni hanno anche sui telespettatori. Effetti speciali e colpi di scena nella pellicola, rimasta una tappa significativa dei film legati alla fantascienza biologica.