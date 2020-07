Samanta Togni e la sindrome del galletto: "Uomini, così fate la figura dei c******i"

13 luglio 2020 a

Samanta Togni e la sindrome del galletto Vallespluga. La già regina di Ballando con le stelle pubblica sul suo profilo Instagram un filmato in cui se la prende con gli uomini che vanno in spiaggia con la propria compagna e poi mettono gli occhi su altre donne. Samanta non usa mezzi termini e si rivolge direttamente ai maschi.

"Se nella vita siete impegnati - dice - e in presenza della vostra compagna-moglie, passando, fate gli occhi dolci con tanto di sorrisino alle donne che vedete sole, non solo state mancando di rispetto alla vostra compagna, ma soprattutto fate una figura da c******i che la metà basta".