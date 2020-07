Naya Rivera, ha inviato una foto alla famiglia prima di scomparire nel lago. Le indagini della polizia

13 luglio 2020 a

Retroscena sulla scomparsa di Naya Rivera, il cui corpo viene cercato sul Lago Piru in California. L'attrice, nota per Glee, è scomparsa dopo una gita in barca. Un membro di una squadra alla ricerca della star televisiva ha dichiarato di essere sicuro che il suo equipaggio ha un'idea più chiara di dove trovarla nel lago, secondo quanto riportato da Us Weekly . Robert Inglis del team di ricerca e salvataggio dello sceriffo della contea di Ventura ha riferito alla rivista che l'attrice Naya Rivera ha inviato a un membro della famiglia una foto di suo figlio di 4 anni, Josey, davanti a una baia prima di scomparire l'8 luglio dopo essersi tuffata Lago Piru.

"Una foto è stata inviata a un membro della famiglia che mostrava il ragazzo sulla barca da una baia", ha detto Inglis alla rivista, domenica. "Abbiamo trovato dov'era quella baia."

Un timestamp sulla foto mostra che sono stati impiegati da 90 minuti a due ore prima che il ragazzo fosse trovato da solo sulla barca. La notizia è stata data dalla Cbs .