Naya Rivera, l'ex fidanzato Tahj Mowry distrutto dal dolore: "Ti amerò per sempre, ho speranza". La lettera che commuove milioni di fan

13 luglio 2020 a

a

a

Una vera e propria lettera d'amore per Naya Rivera il cui corpo viene cercato da due giorni nel lago Piru in California. L'ha scritta l'ex fidanzato, in un post di dolore e speranza con parole d'amore toccanti per Naya. Lui è Tahj Mowry che grida il suo amore, ciò che avrebbe voluto dire all'attrice con cui ha condiviso tutto.

Attore, ballerino e cantante 34enne, Tahj Mowry ha recitato al fianco di Naya Rivera nella sitcom ‘Smart Guy‘, nel 1990. Una lunga storia d'amore la loro. La dedica sul suo profilo Instagram ha commosso milioni di fan della star americana:

"Mia dolce Naya, dire che sono devastato sarebbe un eufemismo. Questo è un incubo. Che ogni giorno difenda più duro. Ad ogni modo, sono agganciato alla speranza che tu venga trovata. Siamo cresciuti insieme. Siamo diventati adulti insieme. Abbiamo sperimentato la prima volta di tante cose, insieme. Tu sei stata la mia prima esperienza di tutto; amore, intimità, cuore infranto.

Naya Rivera, un uomo in barca: cresce il mistero sulla scomparsa della star di Glee | Video

Ci siamo spezzati il cuore a vicenda e poi lo abbiamo riparato insieme…più di una volta. Non smetterò mai di pensarti. Non c'è donna che mai sia stata all'altezza di ciò che mi hai dato tu, di come mi hai fatto sentire tu. Non ho mai voluto ammettere, ma non ho mi smesso di amarti. Una parte di me ha sempre sperato che un giorno il Signore ci facesse unire di nuovo per essere ciò che abbiamo sognato di poter essere.

Prego profondamente per la famiglia Rivera e perché il signore gli doni la forza, la pace e l'amore ora. Mychal e Nickayla, sarete sempre come fratelli minori per me e vi voglio un mondo di bene. Vi ho visti crescere e diventare bellissimi adulti. George e Yolanda, per qualunque cosa abbiate bisogno, sono qui per voi. Sarete la mia famiglia per sempre e vi amo.

Chiedo a tutti coloro che stanno leggendo di aiutare insieme a tutta la famiglia Rivera, Ryan e Josey con le preghiere e di rispettare ciò che stanno affrontando in questo periodo. Prego perché il Signore riempia l'intera famiglia della forza e della pace che solo lui può dare.

Ho ancora fede. Ho ancora speranza. Preghiamo tutti per favore, perché lei venga trovata e portata a casa al sicuro. Naya, mi manchi profondamente. Vorrei poter avere l'opportunità di dirtelo ancora una volta, ma penso che ce l'avrò. So che nel tuo profondo hai sempre saputo quel che provavo.

Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò rivedere il tuo splendido viso ancora una volta e dirti tutto ciò che volevo, ma non ho avuto l'occasione di dirti. Ti amerò per sempre. L'ho sempre fatto e per sempre lo farò".