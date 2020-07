Stasera in tv 13 luglio, su Italia 1 in seconda serata il film The lost dinosaurus: il cast e la trama

13 luglio 2020 a

Si intitola The Lost Dinosaurs il film in programma stasera in tv, 13 luglio, su Italia 1, in seconda serata a partire dalle 23.50. Si tratta di una pellicola tra fantascienza e avventura, realizzata nel 2012 nel Regno Unito. La regia è di Sid Bennett. Nel cast figurano Richard Dillane, Peter Brooke, Matt Kane, Natasha Loring, Stephen Jennings, Andre' Weideman, Abena Ayivor, Sivu Nobongoza. Il film racconta la storia della dottoressa Liz Draper che partecipa a una spedizione in Africa, nella giungla del Congo, alla ricerca di una creatura misteriosa. Purtroppo l'elicottero a bordo del quale viaggia il gruppo cade e la spedizione si ritrova a dover lottare per sopravvivere, armata soltanto di telecamere.