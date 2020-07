Anna Tatangelo smentisce l'amore con il musicista e svela il prossimo fidanzato

13 luglio 2020 a

Nuovo amore per Anna Tatangelo? Solo fake news. Così la cantante liquida il gossip degli ultimi giorni. Lo fa dal suo profilo Instagram, attraverso le Instastorie. "Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole", spiega la cantante reduce dalla fine della relazione con Gigi D'Alessio. Una smentita in piena regola che come accade sempre in questi casi rischia di aumentare ulteriormente gossip e pettegolezzi. Tatangelo, in splendida forma, vive una fase complessa dal punto di vista sentimentale. La rottura con D'Alessio è ancora senza perché ufficiale. E intanto Anna replica al gossip con una provocazione: "Il prossimo fidanzato sarà il mio parrucchiere", dice.