Stasera in tv, 13 luglio, su Rai3 va in onda il film "Il Colpevole": è una prima televisiva

Stasera in tv, 13 luglio, su Rai3 (ore 21,25) va in onda il film "Il Colpevole". Si tratta di una prima televisiva: la pellicola - danese - è del 2018, la regia è di Gustav Moller e nel cast del thriller ci sono Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen.

La trama: Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d'emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l'indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità.