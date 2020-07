Naya Rivera, un uomo in barca: cresce il mistero sulla scomparsa della star di Glee | Video

13 luglio 2020 a

Resta un giallo la scomparsa di Naya Rivera, star della nota serie tv Glee, tuffatasi nel Lago Piru e mai più riemersa. Il mistero si infittisce perché mentre continuano le ricerche del corpo, si cerca di capire che cosa possa essere successo sulla barca.

Molte cose infatti, non tornano sulla scomparsa dell'attrice americana. Un video delle telecamere di sorveglianza, riprenderebbero gli ultimi istanti che si hanno di Naya Rivera ancora viva. La trentenne avrebbe parcheggiato la macchina e affittato la barca per fare un giro sul lago insieme al piccolo Josey poi ritrovato in vita. Proprio su quella barca, come commentano molti utenti tra Twitter e vari social network, sarebbe salita un'altra persona, probabilmente un uomo e questo andrebbe ad infittire ancor di più il mistero sulla sparizione improvvisa della donna.