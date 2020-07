Michelle Hunziker, seno rifatto? Il Settimanale Nuovo è convinto che sia proprio così e pubblica le foto

13 luglio 2020 a

Michelle Hunziker si è rifatta il seno? Sembra esserne convinto il Settimanale Nuovo che dedica alla showgirl, e a quello che sarebbe il suo segreto ormai svelato, ben quattro pagine con un titolone che lascia poco spazio alla fantasia. Inoltre mette a confronto le foto del passato con quelle attuali, ovviamente in costume da bagno. Nell'articolo viene intervistato anche Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip, che assegna un bel nove al décolleté sostenendo che "era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo". E ancora: "Vedo un seno migliorato". Il Nuovo va oltre e pubblica anche una foto in cui il costume da bagno non riesce a contenere il seno della Hunziker.