Beautiful, le anticipazioni della soap di Canale 5 da lunedì 20 al 24 luglio 2020

L'appuntamento con Beautiful è fissato alle ore 13:40 di ogni giorno su Canale 5. Ecco le anticipazioni della soap relative agli episodi in onda da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio, svelano che la morte di Emma sconvolgerà tutti. Mentre alla Forrester si terrà una cerimonia commemorativa in suo onore, le indagini tenteranno di fare chiarezza sugli ultimi istanti di vita della giovane prima che la sua auto precipitasse in un burrone.

Lunedì 20 luglio

La morte di Emma sconvolge tutti. Intanto, cominciano le indagini per scoprire la dinamica dell'incidente che ha portato al decesso della giovane. Xander, Zoe e Flo sono convinti di sapere come siano andate le cose. I tre, infatti, sono certi che a causare l'incidente sia stato Thomas. E questo pensiero li tormenta.

Martedì 21 luglio

Brooke e Hope, con immensa tristezza, commentano la morte di Emma. Poi fanno una scoperta che le lascia perplesse. Vengono a sapere, infatti, che Thomas ha avuto una brutta lite con Emma proprio poco prima che la giovane morisse nell'incidente.

Mercoledì 22 luglio

Alla Forrester si prepara una commemorazione per Emma. Tutti gli impiegati si riuniscono per ricordarla. Justin, intanto, nota una stranezza. La polizia, infatti, non si è ancora pronunciata ufficialmente sul decesso di Emma. Questo gli fa intuire che potrebbe esserci più che un incidente dietro.

Giovedì 23 luglio

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Emma. La polizia, infatti, ritiene che poco prima dell'incidente fosse intenta a scrivere un messaggi per Hope. Il motivo per cui l'auto è finita in un burrone, dunque, potrebbe essere la disattenzione alla guida.

Venerdì 24 luglio

Steffy invita Hope a una festa sulla spiaggia insieme a Thomas e Douglas. Brooke non è affatto d'accordo e consiglia a Hope di lasciar perdere. Ridge, al contrario, incoraggia Hope a cogliere l'occasione per uscire e tentare di svagarsi un po' dopo il dramma vissuto negli ultimi tempi.