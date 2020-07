Una vita, anticipazioni della soap di Canale 5 dal 19 – 25 luglio 2020: Alfredo minaccia Genoveva

12 luglio 2020 a

Arrivano le anticipazioni della soap Una vita in onda su Canale5 alle ore 14.10 e relative agli episodi in onda da domenica 19 luglio a sabato 25 luglio 2020. Svelano che Alfredo minaccia Genoveva e le intima di attenersi al loro patto. Inoltre, Antonito è sempre più disperato. Non intende arruolarsi ed è pronto a tutto pur di sottrarsi alla chiamata alle armi..

Domenica 19 luglio

Mentre don Victoriano cerca di sedurre Cinta, Emilio la salva e finalmente trova il coraggio di dirle cosa prova per lei. L'arrivo di Alfredo Bryce, marito di Genoveva, porta scompiglio nel villaggio. Antonito, intanto, è convinto di doversi arruolare nell'esercito per colpa di Ramon. Lolita tenta di far trovare loro un punto d'incontro.

Lunedì 20 luglio



Felipe non si lascia convincere dal rapporto di Genoveva e Alfredo. Per questo, inizia a indagare. Inoltre, rivela alla donna di essere a conoscenza dell'esistenza di Cristobal. Emilio viene scarcerato. Quando fa rientro nel suo quartiere viene accolto come un eroe.

Martedì 21 luglio

Antonito non vuole saperne di arruolarsi. L'idea della chiamata alle armi lo rende irrequieto. Il suo stato d'animo lo porta ad avere l'ennesimo scontro con Ramon. Così, spinto dalla disperazione, tenta l'ultima strada possibile. Prova a fare lo sciopero della fame.

Mercoledì 22 luglio

Felipe si confida con Liberto. Dopo aver indagato su Genoveva, infatti, nutre dei forti sospetti sia sulla donna che sul suo nuovo marito. Teme che tutti siano in pericolo. Invita l'amico a stare molto attento e a ragionare con lui su come tenere d'occhio Genoveva e Alfredo Bryce.

Giovedì 23 luglio

Jose riceve un telegramma preoccupante. Osvaldo, che si trova a Buenos Aires, gli fa sapere che i suoi problemi economici continuano ad attanagliarlo. Insomma, non è riuscito ancora a risolverli. Emilio, intanto, si tuffa in una nuova iniziativa. Organizza dei pomeriggi danzanti.

Venerdì 24 luglio

Le vicine di Acacias non si danno pace. Si sentono terribilmente in colpa per quanto accaduto a Samuel. Così, si recano per l'ennesima volta da Genoveva per chiederle perdono. Intanto, Alfredo Bryce minaccia Genoveva e le intima di rispettare il loro patto.

Sabato 25 luglio

Carmen viene a sapere che l'ispettore dell'esercito ha intenzione di arrestare Antonito. Vuole tendergli una trappola. La donna è decisa a salvarlo. Così, corre alla bottega e cerca di aiutarlo.