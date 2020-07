Stasera in tv domenica 12 luglio 2020 il film sul boss italoamericano "Lucky Luciano" su Rai Storia

12 luglio 2020 a

a

a

Stasera va in onda in prima serata il film “Lucky Luciano”, per la regia di Francesco Rosi in onda domenica 12 luglio alle 21.10 su Rai Storia (canale 54) per il ciclo Binario Cinema”. La sceneggiatura è dello stesso Rosi con Lino Iannuzzi e Tonino Guerra.

Scarcerato con la condizione che se ne torni per sempre in Italia, per non meglio chiariti servigi resi durante la Seconda Guerra Mondiale, l'11 febbraio del 1946 Lucky Luciano si imbarca nel porto di New York in direzione di Napoli. È l'inizio di una vera e propria seconda vita, non meno delittuosa della prima, ma comunque “inspiegabilmente” impunita.