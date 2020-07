Alba Parietti, vacanza col giovane violinista e il gossip impazza: le foto col toy boy

12 luglio 2020 a

Alba Parietti con un giovane. Le foto e i video impazzano sul web e c'è chi parla di nuovo fidanzato (giovane), un Toy boy per l'Alba nazionale.

La showgirl è alle Baleari per trascorrere alcuni giorni tra mare e relax, ma gli scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram stanno facendo letteralmente chiacchierare il web per il giovane che si trova al suo fianco.

"Veramente siamo solo grandi amici", specifica lei nei commenti ma nelle foto c'è sempre il violinista salentino Cristiano Urso. Amicizia confermata da Urso sulla sua pagina Instagram che scrive di Alba: "Sei una delle persone più belle, buone e generose che io conosca. Grazie per essermi Amica e per esserci sempre. Ti aspetto per la nostra chiamata della buonanotte".