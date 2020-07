Ascolti tv sabato 11 luglio 2020, Ciao Darwin trionfa: nuovo successo (in replica) per Bonolis

12 luglio 2020 a

Paolo Bonolis su Canale 5 in replica con Ciao Darwin, vince ancora la gara degli ascolti tv. Il programma ha fatto 1.820.000 spettatori con uno share del 13.5%, "Una Voce per Padre Pio" che ha tenuto davanti alo schermo 1.782.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai Due "Tutti i sospetti su mia madre" ha raccolto un totale di 810.000 spettatori pari al 5% di share, mentre su Italia 1 il film "Mrs Doubtfire – Mammo per sempre" ha chiuso con 859.000 spettatori e il 5.7% di share. Su Rai Tre il film di Carlo Verdone "Troppo forte" ha totalizzato 674.000 spettatori con il 4.1% di share, "Una vita" su Rete 4 è stato seguito da 856.000 spettatori e il 5.4% di share, mentre su La7 "Un marito per Cinzia" ha chiuso con 447.000 spettatori e il 2.7%. Infine su Tv8 "Casinò" raccoglie 289.000 spettatori e il 2.1% di share mentre su Nove la replica de "Il Caso Vannini" ha totalizzato 364.000 spettatori e il 2.2%.