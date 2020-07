Wanda Nara, foto davanti allo specchio: super seno e lato b in un colpo solo

12 luglio 2020 a

Arriva l'ennesima foto super sexy e altrettanto maliziosa pubblicata da Wanda Nara sul suo seguitissimo profilo Instagram (6,6 milioni di follower). La moglie del calciatore Mauro Icardi, posta una foto in cui indossa un reggiseno color fucsia che fatica a contenere le sue prosperose forme. "Il mio color preferito", commenta la showgirl. Ma Wanda scatta il selfie volutamente davanti allo specchio e che sullo sfondo riflette il suo lato b, altrettanto prosperoso e in bella mostra. Inutile dire che come al solito lo scatto di Wanda colleziona centinaia di migliaia di like, oltre ovviamente ad una lunga serie di commenti di ogni tipo.