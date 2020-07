Belen Rodriguez, lo scatto hot: lato b in mostra e mini-costume. La foto che infiamma i social

12 luglio 2020 a

Belen Rodriguez, non c'è che dire: un grande ritorno. Il gossip non ha certo travolto la showgirl che si mostra in grande forma sul proprio account Instagram.

Belen si butta alle spalle tutto e appare in tutta la sua bellezza, fisico statuario in costume (davvero mini, un filo), sdraiata, a pelo d'acqua, in una location naturale da favola. Lato B in bella vista, Belen affascina e scatena fan con like e commenti. Una uscita bollente nei giorni nei quali si parla solo di lei e dei tradimenti (presunti) di De Martino con Alessia Marcuzzi. E anche della sua nuova fiamma, per la verità.