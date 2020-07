Temptation Island, Manila Nazzaro lecca la guancia del tentatore. Con Lorenzo Amoruso incoronati dal trash | Video

L'ex calciatore su tutte le furie conquista i social

12 luglio 2020 a

Il trash sui social incorona Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso. Nella seconda puntata di Temptation Island 2020 del 9 luglio, 'obbligo o verità' si è fatto hot con Manila che lecca la guancia di un single e Lorenzo perde il controllo.

Nelle pagine trash gira il suo "Alloraaaa" che viene gridato dall'ex calciatore oltre al video della scena dell'ex miss Italia che lecca il tentatore. Per la cronaca Amoruso dice: "Svegliamoci eh, ma seriamente (rivolto ai compagni al falò). Ste bambinate si fanno a vent'anni, alla mia età no". Rientrato nel villaggio perde il controllo: "Voglio vedere dove arriva. Pensa di fare la deficiente con me? Quanto le piace dire cag***.