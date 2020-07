Stasera in tv domenica 12 luglio 2020, "La spia russa" su Rai3: alta tensione

12 luglio 2020 a

In prima serata su Rai3, oggi domenica 12 luglio, grandi emozioni con il film “La spia russa”. La pellicola del 2016 è stata scritta e diretta da Shamim Sarif, con Rebecca Ferguson e Sam Reid ed è ambientata negli anni della Guerra Fredda e racconta le vicende di Katya, giovane donna la cui vita è stata segnata da un’immane tragedia: la perdita della sua famiglia durante le spietate repressioni staliniane.

La protagonista finge di aderire all’ideologia comunista ma in realtà nutre un odio profondo e radicato nei confronti del regime e lavora come agente segreto per gli americani. Un giorno le viene affidato il delicato compito di scoprire i segreti di Alexander, potente esponente del Cremlino. Pronta a tutto pur di portare a termina la missione, inizia a frequentare l’uomo. Tuttavia Katya ben presto si innamora dell’affascinante politico, mettendo così in pericolo non solo l’impresa ma la sua stessa vita.